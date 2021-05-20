وفد من الاشتراكي واللقاء الديمقراطي زار سفارة فلسطين متضامنا

التقى سفير دولة فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، وامين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات اليوم ، وفدا يمثل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط ضم: امين السر العام في الحزب ظافر ناصر، والنواب: بلال عبد الله وفيصل الصايغ وعضو مجلس قيادة الحزب بهاء ابو كروم ،في زيارة تضامنية مع فلسطين والقدس.واكد الوفد بحسب بيان عن السفارة "مواقفه التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية ونضال شعبنا في الدفاع عن حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف".ودان "العدوان الاسرائيلي على ابناء شعبنا في فلسطين"، داعيا الى "عدم المساس بهوية القدس.بدوره، ثمن دبور "المواقف الاخوية للحزب الاشتراكي في اسناد النضال الوطني الفلسطيني منذ الشهيد المعلم كمال جنبلاط وحتى يومنا هذا"، مؤكدا " مضي شعبنا في معركة التحرر من الاحتلال وانجاز مشروعنا الوطني في الحرية والعودة والاستقلال".