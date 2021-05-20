لبنان

القاضية رحمة ألزمت أحد المصارف بغرامة إكراهية لمخالفته قانون الدولار الطالبي

Lebanon 24
20-05-2021 | 08:49
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 أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في المتن رانيا رحمة قراراً جديداً بتاريخ الأمس قضى بإلزام بنك بيبلوس أن يدفع للسيد نصار بو هدير ووالدته سلوى انطلكي، وكيلهما المحامي جهاد بو نادر، مبلغاً وقدره أربعمائة مليون ليرة لبنانية كغرامة إكراهية لتمنعه عن إعادة فتح حساباتهم المصرفية وفقاً لما جاء في قرار قاضي العجلة في المتن بعد أن اقفلها المصرف المذكور لمنعه من متابعة الدعوى التي قدمها ضد المصرف سنداً لقانون الدولار الطالبي.
يشار الى أن القرار المذكور هو الثاني الذي أصدرته القاضية رحمة بعد القرار الأول الذي قضى بغرامة 150 مليون ليرة لبنانية، ليصبح مجموع الغرامات  لمصلحة بو هدير 550 مليون ليرة لبنانية، علماً أن الأخير باشر التنفيذ على عقارات وسيارات المصرف وأبلغ الإنذار التنفيذي المحرّر بناءً لقرار من القاضي أنطوان طعمة من المصرف بتاريخ 18/5/2021.
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