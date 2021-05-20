لبنان

إخبار من محامي المستقبل ضد وهبه بجرم تعكير العلاقات مع السعودية ودول الخليج

Lebanon 24
20-05-2021 | 09:27
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تقدم عدد من محامي "تيار المستقبل"، وفي مقدمهم منسق قطاع المحامين في التيار المحامي عماد السبع، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال المعفى من مهامه شربل وهبه، بجرم تعكير صفو العلاقات بين الجمهورية اللبنانية ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الإخلال بالواجبات الوظيفية، بعد ما صدر عنه، في مقابلته مع قناة "الحرة"، من مواقف مستنكرة محليا وعربيا. وقد تم قبول الإخبار تمهيدا لإحالته على المرجع المختص والتحقيق. وطلب مقدمو الإخبار استدعاء وهبي واستجوابه ومحاكمته بالجرائم التي اقترفها.

ووقع على الإخبار إضافة الى السبع، المحامون: محمد محمود يموت، سامي مرعي الحسن، محمد أحمد دوغان، فراس الشيخ، هدى محمد الملاح، مرهف خلدون عريمط، روعة فوزي الأيوبي، مروان ضاهر، ميشال فلاح، راذد السكرية، عدنان فوزي اللبان، مازن عكوم، حسن شعبان، محمود خليفة، محمد زياد ابراهيم جعفيل، رامي الدسوقي، فيصل عبد الله، باسل منياتو، فاتن بسام سروجي، خليل عبد اللطيف قباني، سامر غلاييني، منال أحمد عيتاني، رنا حسين فتفت، وليد رستم، ايلي قهوجي، أحمد عمر الجمال، وليد الهندي، باهية شعر، عبير بنوت، محمد الحريري، مصطفى حولي ومحمود عسيلي.
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