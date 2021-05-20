نديم الجميل من مار مخايل: شكرا للجمعيات والمساهمين والمانحين

جال النائب المستقيل نديم الجميل في منطقة مار ميخايل حيث اطلع من الأهالي ومن الجمعيات المساهمة في إعادة الإعمار على سير الأعمال في إعادة ترميم المباني والمنازل المتضررة من جراء انفجار المرفأ في 4 آب الماضي.وزار خلال جولته حي آل غلام الذي نال حصته من الدمار وانهيار المباني ومنها بالكامل متفقدا سير اعمال الترميم، وعرج على منزل المختار بشارة غلام حيث استمع منه الى هموم المنطقة ومطالب الأهالي.وشكر الجميل جميع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة والمانحين على عطاءاتهم وجهودهم وتضامنهم مع الأهالي لإعادة الحياة الى منطقة مار مخايل من أجل الإسراع في عودة جميع السكان، خاصة وأن عددا من المباني التراثية والقديمة يلزمها اختصاصيين لإعادة إصلاحها. كما طالب القضاء الإسراع بكشف ملابسات الانفجار لتحديد المسؤوليات خاصة وأن هناك ما يزيد عن المائتي شهيد و حوالي ستة آلآف جريح.