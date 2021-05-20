لبنان

مهندسو المستقبل: مستعدون لتقديم استقالة ممثلينا في مجلس النقابة

Lebanon 24
20-05-2021 | 10:49
A-
A+
Doc-P-825159-637571299284296092.jpg
Doc-P-825159-637571299284296092.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 جدد قطاع المهندسين في "تيار المستقبل" ببيان، "تشديده على موقفه الثابت بضرورة إجراء الانتخابات النقابية، في مقر نقابة المهندسين ببيروت، نظرا لأهمية هذا الاستحقاق الديموقراطي مهنيا ووطنيا، وذلك بعد إعلان نقيب المهندسين في بيروت المعمار جاد تابت تأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا في نقابة المهندسين الأحد المقبل في 23 أيار الجاري".

لذا، طالب "النقيب وأعضاء مجلس النقابة بضرورة الإسراع في تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، من أجل تأمين تداول المسؤولية والحفاظ على حقوق المهندسين ومصالحهم"، وقال: "في حال تعذر ذلك نتيجة التطورات الأخيرة وما أفرزته من تباين في وجهات النظر، نعتبر أن دعوة النقيب تابت، في مؤتمره الصحافي اليوم، إلى استقالة ثلثي أعضاء مجلس النقابة، تؤمن مخرجا مناسبا لإجراء هذا الاستحقاق الديموقراطي، لكونها تفسح المجال أمام تطبيق المادة 39 من قانون تنظيم مهنة الهندسة، باعتبار مجلس النقابة منحلا، على أن تتم دعوة الهيئة العامة إلى انتخاب عام لأعضاء مجلس النقابة خلال شهرين من تاريخ انحلال المجلس".

وبناء عليه، أعلن قطاع المهندسين في "تيار المستقبل"، "استعداده لتقديم استقالة ممثليه في مجلس النقابة، في حال كانت هذه الاستقالة تؤدي إلى تطبيق المادة 39، وبالتالي تأمين إجراء الانتخابات النقابية التي ينتظرها كل المهندسين، الذين يعتبرون أن تأجيلها انتكاسة كبيرة للمسار الديموقراطي في نقابة المهندسين ببيروت".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2021-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2021-05-20
14:13 | 2021-05-20
14:04 | 2021-05-20
13:45 | 2021-05-20
13:27 | 2021-05-20
13:23 | 2021-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website