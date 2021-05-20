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لبنان
مهندسو المستقبل: مستعدون لتقديم استقالة ممثلينا في مجلس النقابة
Lebanon 24
20-05-2021
|
10:49
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جدد قطاع المهندسين في "تيار المستقبل" ببيان، "تشديده على موقفه الثابت بضرورة إجراء الانتخابات النقابية، في مقر نقابة المهندسين ببيروت، نظرا لأهمية هذا الاستحقاق الديموقراطي مهنيا ووطنيا، وذلك بعد إعلان نقيب المهندسين في بيروت المعمار جاد تابت تأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا في نقابة المهندسين الأحد المقبل في 23 أيار الجاري".
لذا، طالب "النقيب وأعضاء مجلس النقابة بضرورة الإسراع في تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، من أجل تأمين تداول المسؤولية والحفاظ على حقوق المهندسين ومصالحهم"، وقال: "في حال تعذر ذلك نتيجة التطورات الأخيرة وما أفرزته من تباين في وجهات النظر، نعتبر أن دعوة النقيب تابت، في مؤتمره الصحافي اليوم، إلى استقالة ثلثي أعضاء مجلس النقابة، تؤمن مخرجا مناسبا لإجراء هذا الاستحقاق الديموقراطي، لكونها تفسح المجال أمام تطبيق المادة 39 من قانون تنظيم مهنة الهندسة، باعتبار مجلس النقابة منحلا، على أن تتم دعوة الهيئة العامة إلى انتخاب عام لأعضاء مجلس النقابة خلال شهرين من تاريخ انحلال المجلس".
وبناء عليه، أعلن قطاع المهندسين في "تيار المستقبل"، "استعداده لتقديم استقالة ممثليه في مجلس النقابة، في حال كانت هذه الاستقالة تؤدي إلى تطبيق المادة 39، وبالتالي تأمين إجراء الانتخابات النقابية التي ينتظرها كل المهندسين، الذين يعتبرون أن تأجيلها انتكاسة كبيرة للمسار الديموقراطي في نقابة المهندسين ببيروت".
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