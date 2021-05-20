المطران سويف استقبل مدير عام وزارة الزراعة: تعاون مرتقب ومحاولة لتثبيت المواطن في أرضه

أستقبل رئيس أساقفة ابرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف في دار المطرانية في طرابلس مدير عام وزارة الزراعة وأمين عام المجلس الأعلى للروم الملكيين الكاثوليك الدكتور لويس لحود.وخلال اللقاء، عرض مدير عام وزارة الزراعة على المطران سويف، امكانية التعاون بين الوزارة وأبرشية طرابلس المارونية في ما يتعلق باستصلاح الاراضي الزراعية ضمن نطاق الابرشية، عبر مجموعة مشاريع تهدف الى تحريك العجلة الاقتصادية وايجاد بدائل لابناء الابرشية الذين يعانون كسائر اللبنانيين من الضائقة المعيشية.بدوره، رحب المطران سويف بالاقتراح، معتبرا ان "تثبيت المواطن في أرضه لا بد له في ان يبدأ من ايجاد فرص بديلة له، وقد يكون الاهتمام بالارض والزراعة واحد من الحلول، التي نعوّل عليها لتمرير هذه الازمة بأقل ضرر ممكن، مع العلم ان الزراعة هي من المداميك الاساسية لكنيستنا و شعبنا، اذ لطالما ارتبطت المارونية بالارض والشغف بها".كما أكد سويف انه "منذ توليه مقاليد أبرشية طرابلس المارونية، قام بمجموعة زيارات ميدانية للأراضي التابعة للأبرشية كما الأراضي التابعة لرعايا الأبرشية الموزعة بين قضاء زغرتا و عكار والكورة و شكا وطرابلس، محاولا الكشف عليها وأيجاد الطرق الافضل لاستثمارها".وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تحضير اجتماع موسع يجمع وزارة الزراعة بكنهة أبرشية طرابلس، يتم خلاله دراسة المشاريع المشتركة الممكنة.