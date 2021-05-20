وزارة التربية: اقفال المبنى الرئيسي في الاونيسكو لانعقاد جلسة مجلس النواب

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، أن "المبنى الرئيسي للوزارة في منطقة الأونيسكو يقفل غدا، بسبب انعقاد مجلس النواب في قصر الاونيسكو".