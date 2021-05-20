لبنان

وزارة التربية: اقفال المبنى الرئيسي في الاونيسكو لانعقاد جلسة مجلس النواب

Lebanon 24
20-05-2021 | 10:52
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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، أن "المبنى الرئيسي للوزارة في منطقة الأونيسكو يقفل غدا، بسبب انعقاد مجلس النواب في قصر الاونيسكو".
 
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