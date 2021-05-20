لبنان

ابو حيدر التقى مخلوف: سأتوجه قريباً الى بشري

Lebanon 24
20-05-2021 | 11:04
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زار رئيس إتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف اليوم مدير عام وزارة الإقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر في مكتبه في الوزارة حيث كانت مناسبة للبحث في قضايا تخص وتهم أبناء القضاء ومؤسساته الإقتصادية والسياحية وخاصةً على أبواب موسم الإصطياف . 
أبو حيدر الذي شكر مخلوف على نقل تحيات النائب ستريدا جعجع كشف عن زيارة قريبة جداً الى القضاء في جولةٍ تفقدية لتفعيل الدور الرقابي للوزارة ، وللإطلاع على مطالب أصحاب القطاعات الإقتصادية والسياحية والتجارية والوقوف الى جانبهم في إنطلاقة الموسم السياحي .
مخلوف بدوره شكر بإسم بلديات القضاء المدير أبو حيدر على إهتمامه ومتابعته لشؤون القضاء .
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