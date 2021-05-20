لبنان

المهندسون الديمقراطيون في الكتائب: النقابة مخطوفة

Lebanon 24
20-05-2021 | 11:35
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طلبت ندوة المهندسين الديمقراطيين في حزب الكتائب اللبنانية ببيان، "من الهيئات والسلطات الهندسية العربية والدولية أخذ العلم والخبر والمساعدة ضمن المستطاع في استعادة النقابة دورها في ظروف لبنان الصعبة، وذلك بعد التأجيل المتكرر للانتخابات النقابية وتعطيل جلسات مجلس نقابة بيروت الهادفة إلى تنظيم الانتخابات، وبناء على الأوضاع المهنية المتراجعة والحجج الواهية المعلنة حول التأجيل والتعطيل، وبناء على تنظيم وإجراء انتخابات أخرى في لبنان".

واعتبرت أن "النقابة باتت مخطوفة من قبل النقيب وأعضاء المجلس المعطلين للانتخابات"، محملة إياهم "المسؤولية الكاملة عن تعريض القطاع والمهنة والمهندسين إلى أخطار جسيمة".
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