لبنان

تراجع كبير في عداد وفيات كورونا... ماذا عن الإصابات؟

Lebanon 24
20-05-2021 | 11:56
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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة.

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