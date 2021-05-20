في دورس...استقلوا سيارة جيب أسود وأطلقوا النار على عنصر من قوى الأمن

أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة جيب رباعية الدفع لون أسود، على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه عنصر من قوى الأمن الداخلي في محلة دوار دورس من دون وقوع إصابات.



وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً لمعرفة هوية الفاعلين.