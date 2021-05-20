لبنان

في دورس...استقلوا سيارة جيب أسود وأطلقوا النار على عنصر من قوى الأمن

Lebanon 24
20-05-2021 | 12:12
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أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة جيب رباعية الدفع لون أسود، على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه عنصر من قوى الأمن الداخلي في محلة دوار دورس من دون وقوع إصابات.

وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً لمعرفة هوية الفاعلين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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دورس

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