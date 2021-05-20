لبنان

احذروا طريق قصر الأونيسكو ومحيطها

Lebanon 24
20-05-2021 | 12:20
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "يعقد مجلس النواب يوم غد الجمعة 21-5-2021، جلسة في قصر الأونيسكو - بيروت. لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 8:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيارات وإجراء تحويلات، وفقا لما يلي:

- السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، تحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.
- نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعودا، وإعادته بإتجاه غبريال المر.
- مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
- مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
- منع المرور تحت نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداء من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.
- تحويل السير القادم من جادة ديغول - تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.
- تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.
- تحويل السير من ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع برلين - كارلتون - ديغول.
- تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر
- تحويل السير القادم من "السمرلند" - حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر -"الماريوت".
- من تقاطع البقاع / الصلح / كرامي وتحويله صعودا بإتجاه تقاطع الصلح / كرامي، ونزولا بإتجاه شارع شاتيلا.
- تحويل السير من تقاطع محطة الطبش باتجاه ساقية الجنزير- البقاع الصلح".

يرجى أخذ العلم".
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