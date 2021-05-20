احذروا طريق قصر الأونيسكو ومحيطها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "يعقد مجلس النواب يوم غد الجمعة 21-5-2021، جلسة في قصر الأونيسكو - بيروت. لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 8:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيارات وإجراء تحويلات، وفقا لما يلي:- السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، تحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.- نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعودا، وإعادته بإتجاه غبريال المر.- مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.- مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.- منع المرور تحت نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداء من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.- تحويل السير القادم من جادة ديغول - تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.- تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.- تحويل السير من ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع برلين - كارلتون - ديغول.- تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر- تحويل السير القادم من "السمرلند" - حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر -"الماريوت".- من تقاطع البقاع / الصلح / كرامي وتحويله صعودا بإتجاه تقاطع الصلح / كرامي، ونزولا بإتجاه شارع شاتيلا.- تحويل السير من تقاطع محطة الطبش باتجاه ساقية الجنزير- البقاع الصلح".يرجى أخذ العلم".