أرقام مقترعين متدنية في السفارة السورية وهذا ما طلبته الأمم المتحدة

أفادت مصادر أمنية لـ" لبنان ٢٤" أن ٣٠ ألف سوري تقريباً شاركوا في العملية الانتخابية اليوم، وفي فترة المساء خلت السفارة السورية من أي مقترع.

وعزت المصادر تدني العدد إلى الإشكالات التي حصلت على الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، وطلب الأمم المتحدةمن الدولة اللبنانية تزويدها بلوائح من إقترع لكي تدرس وضعهم وإمكانية سحب صفة نازح أو لاجئ سياسي عنهم، وحجب المساعدات المادية.