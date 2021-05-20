لبنان

أسامة سعد: الشعب الفلسطيني المنتفض يؤسس لقيام توازنات جديدة مع العدو

Lebanon 24
20-05-2021 | 13:23
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حيا الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد في ختام المسيرة التي نظمت في صيدا "دعما للشعب الفلسطيني المنتفض ومقاومته الباسلة"، "الشعب الفلسطيني المنتفض وشبان وشابات فلسطين الذين أعادوا الاعتبار لأولوية القضية الفلسطينية وساهموا في توجيه البوصلة نحو فلسطين، تحت رايات الوحدة والصمود والانتفاضة والمقاومة، والتأسيس لمرحلة جديدة في الصراع التاريخي المديد مع الصهيونية وقيام توازنات جديدة مع العدو".

وجدد سعد المطالبة بـ"الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاخوة الفلسطينيين في لبنان"، داعياً إلى "تغيير النظرة الرسمية الأمنية الضيقة للمخيمات لتحصينها كمواقع متقدمة للنضال من أجل العودة". وقال: "من صيدا والجنوب من المواجهات المشتركة والمقاومة والشهادة في مواجهة الاحتلال والغزوات الاسرائيلية، ألف تحية إلى شهداء الشعب الفلسطيني، وإلى المصابين والجرحى والأسرى".

أضاف: "الشعب الفلسطيني يؤكد مجدداً أنه شعب واحد، في القدس والضفة وغزة وفي بلدان اللجوء على الرغم من كل محاولات التجزئة والتقسيم والتفتيت".

وتابع: "تحت رايات الوحدة والصمود والانتفاضة والمقاومة، وباللحم الحي والحجارة والصاروخ، وبفضل التضحيات الجسام والبطولات والشهداء، نجح الشعب الفلسطيني في إسقاط صفقة القرن التآمرية، وفي مواجهة مسيرة الاعتراف والتطبيع، وساهم في إعادة الاعتبار لمحورية القضية الفلسطينية، وذلك على الرغم من جبروت الحلف الاستعماري الصهيوني وأنظمة التبعية والاستبداد والتطبيع".

وقال: كل ذلك يساعد على التأسيس لمرحلة جديدة في صراعنا التاريخي المديد مع الصهيونية، وفي قيام توازنات جديدة مع العدو، شرط الالتزام ببرنامج سياسي موحد للتحرر الوطني وتعزيز إطار العمل الوطني الواحد، والقرار الفلسطيني المستقل".

أضاف: "نجدد المطالبة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية للاخوة الفلسطينيين في لبنان، وتغيير النظرة الرسمية الأمنية الضيقة للمخيمات، بهدف تعزيز صمود أهلنا وتمسكهم بحق العودة، وتحصين المخيمات كمواقع متقدمة للنضال من أجل العودة".


المصدر: الوكالة الوطنية
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