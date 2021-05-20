واجهته تحطمت بالكامل...سحب سوري من فان إثر حادث سير مروع في حلبا وهذه حالته (صورة)

أصيب سائق فان سوري بحادث سير على طريق عام حلبا، وسارع على الفور عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز حلبا الإقليمي إلى مكان الحادث وعملوا على إسعافه، حيث استعملوا معدات الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحبه نظراً لتضرر هيكل الفان بشدة. ونقله مسعفو الصليب الأحمر الى إحد المستشفيات لتلقي العلاج، وحاله مستقرة.