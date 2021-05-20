قنابل تهز ليل طرابلس... وتسجيل إصابات (فيديو)

أقدم مجهول على رمي قنبلة مولوتوف على مكتب حزب الكتائب في طرابلس مما أدى إلى احتراقه.

فيديو من داخل مكتب حزب الكتائب - طرابلس بعد إلقاء قنبلة مولوتوف#lebanon24 pic.twitter.com/0gBvJ92ZZh

— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 20, 2021

رمي قنبلة مولوتوف على مكتب حزب الكتائب في طرابلس واحتراقه#lebanon24 pic.twitter.com/7aFbDR53XN

— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 20, 2021

كما أقدم أحد الأشخاص على رمي قنبلتين مولوتوف باتجاه مستوصف الخيّال الخيري في منطقة ساحة النجمة في طرابلس ما أدى لتضرر الشرفة الخارجية.



وعمل أهالي المنطقة على إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى داخل المستوصف.

تزامناً، أقدم مجهولون على رمي قنبلة من نوع انيرغا في محيط ساحة الأميركان بين القبة والتبانة ما أدى لسقوط إصابتين.

وينفذ الجيش إجراءات احترازية في طرابلس بعد التوتر ورمي القنابل.



كما تم أخذ اجراءات احترازية في محيط مكتب حزب القوات اللبنانية في طرابلس لمنع أي خلل أمني.