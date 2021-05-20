"الوفاء للمقاومة": تشكيل الحكومة هو المدخل الحصري لخطة الحل والإنقاذ

أكدت "كتلة الوفاء للمقاومة" "وجوب أن يبذل الجميع جهودهم لتشكيل الحكومة اللبنانية التي تعتبر المدخل الضروري والحصري لوضع خطة الحل والإنقاذ ومواجهة المشاكل والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني، والتي تستلزم الاهتمام بالمصلحة العامة كأولوية وعدم التوقف عند الحسابات الخاصة والضيقة".
ولفتت إثر اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة الأعضاء، إلى أن "ما يجري اليوم في فلسطين ليس مجرد اشتباك أو نزاع ميداني أو سياسي، بل هو صراع وجود حضاري بين حق يتصدى لعدوان وإنسانية تقاوم عنصرية وعدل يدفع إرهابا وجريمة، ومهما طال الصراع، فلن ينهيه إلا وضع الشيء في موضعه حقا وعدلا وإنسانية، وهذا ما يصر الشعب الفلسطيني المقاوم على تكريسه عبر معادلات انتصارات متراكمة تصنعها وتصوغها إرادة عملاقة لدى أبنائه الشجعان، تكشف خزي وتفاهة أنظمة في المنطقة اصطنعت لتقتات على ظلم شعوبها وإفساد مجتمعاتها وعلى التورط المبتذل في التفريط والتضييع لقضاياها".