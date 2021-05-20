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لبنان
درويش: نحذر من التحريض
Lebanon 24
20-05-2021
|
14:13
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اعتبر النائب الدكتور علي درويش أمام زواره في مكتبه في جبل محسن، أن "لبنان بلد ديمقراطي ويحق للجميع التعبير عن رأيه تحت سقف القانون والسلامة العامة".
ورفض "الاعتداء على أي جهة أو مواطن""، مشدداً على "رفض سلوك الاستفزاز من أي جهة لأغراض مشبوهة على حساب الناس وأمنهم واستقرارهم".
وطالب "الجهات الامنية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ أمن كافة المواطنين على الأراضي اللبنانية وحمايتهم"، داعياً إلى "التشديد في الإجراءات اتجاه أي مخل بالأمن".
وحذر "أي جهة من الانجرار نحو استغلال التوترات الأخيرة للتحريض وشد العصب واستعادة شعبية مفقودة، على حساب دماء الناس".
المصدر: الوكالة الوطنية
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