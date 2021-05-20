جنبلاط: السعودية لا تريد الحريري وهذا ما طلبته من كتلتي

لفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط إلى أن "في الوقت الحالي السعودية لا تريد سعد الحريري ولا يمكن تعليق البلد في انتظار ذلك".

وقال في لقاء تلفزيوني عبر الـ"MTV": "لا أطلب من الحريري لا أن يرحل ولا أن يبقى وقلت لعون عندما زرته أن الحريري لا يزال يمثل السنة وطرحت عليه حكومة من 24 وزيراً من دون ثلث معطل فاتُهمت بتركيب منظومة سياسية مع حزب الله".

وقال: "أطلب من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي الخروج من أي سجال حول الرسالة إلى مجلس النواب وكتلتي ليست مع الفريقين لأن هذه الخطوة هروب الى الامام ولا معنى لها والمشكل اليوم غير دستوري ولا أوافق رئيس الجمهورية بهذه المسألة".



وأضاف، "لن أتعاطى بموضوع رسالة عون وبحيثياتها فلنتعاط بموضوع الكهرباء والبطاقة التموينية والبنزين والوكالات الحصرية".وأشار الى انه "يجب تشكيل حكومة لمحاورة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولكن على ماذا نحن مختلفون؟ على العدل والداخلية؟ فالجميع يتمترس خلف طائفته ويزايد علينا وعلى الحريري أن يقوم بتضحية فهل التسوية عيب؟".



