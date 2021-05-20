لبنان

في طرابلس...هكذا سرق الوقود من السيارة (فيديو)

Lebanon 24
20-05-2021 | 15:10
A-
A+
Doc-P-825239-637571460236575464.jpg
Doc-P-825239-637571460236575464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أقدم أحد الأشخاص مساء اليوم على سرقة الوقود من داخل سيارة من نوع مرسيدس مركونه على طريق المئتين - طرابلس مقابل أفران لبنان الأخضر، وذلك بعد استخدامه خرطوم مياه و"غالون" فارغ.

يذكر أن ظاهرة سرقة الوقود هذه بدأت تنشط في مدينة طرابلس بحسب ما أفاد عددٌ من أهالي المدينة خصوصاً بعد إيجاد صعوبة بالحصول على المادة وانتظار لساعات أمام المحطات وارتفاع سعرها.

 

أحد الأشخاص يسرق الوقود من داخل سيارة من نوع مرسيدس مركونه على طريق المئتين - طرابلس#lebanon24 pic.twitter.com/D7o934yszt

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2021-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2021-05-20
17:17 | 2021-05-20
17:08 | 2021-05-20
17:05 | 2021-05-20
17:00 | 2021-05-20
16:53 | 2021-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website