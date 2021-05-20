في طرابلس...هكذا سرق الوقود من السيارة (فيديو)

أقدم أحد الأشخاص مساء اليوم على سرقة الوقود من داخل سيارة من نوع مرسيدس مركونه على طريق المئتين - طرابلس مقابل أفران لبنان الأخضر، وذلك بعد استخدامه خرطوم مياه و"غالون" فارغ.



يذكر أن ظاهرة سرقة الوقود هذه بدأت تنشط في مدينة طرابلس بحسب ما أفاد عددٌ من أهالي المدينة خصوصاً بعد إيجاد صعوبة بالحصول على المادة وانتظار لساعات أمام المحطات وارتفاع سعرها.

أحد الأشخاص يسرق الوقود من داخل سيارة من نوع مرسيدس مركونه على طريق المئتين - طرابلس#lebanon24 pic.twitter.com/D7o934yszt