لبنان

"الكتائب" بعد استهداف مكتبه في طرابلس: باقون في قلب المدينة إلى جانب الرفاق

Lebanon 24
20-05-2021 | 15:18
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أعلن إقليم طرابلس الكتائبي في بيان أن "مجهولين استهدفوا مساء اليوم، إقليم طرابلس الكتائبي في شارع المطران، بثلاث قنابل مولوتوف، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه، وقد هرع الدفاع المدني إلى المكان لإهماده".

وأضاف البيان: "يأتي هذا الاعتداء في محاولة مكشوفة من جهات هدفها زعزعة الاستقرار في البلاد، وإبعاد الكتائب عن عاصمة الشمال".

وأضاف: "إن حزب الكتائب إذ يرفض هذا العمل الجبان والمدان والمشبوه، يؤكد على بقائه في قلب طرابلس إلى جانب جميع الرفاق الكتائبيين من اهل المدينة، الذين يزدادون يوما بعد يوم".

وطالب البيان "الأجهزة الأمنية، بالإسراع في كشف المحرضين والمنفذين، وإنزال أشد العقاب بهم".
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