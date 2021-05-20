الأحدب: أهل طرابلس يريدون الأمن والاستقرار وينبذون الفتن والطائفية

غرد النائب السابق مصباح الأحدب عبر حسابه على "تويتر": "بدأت الفتنة تطل بقرونها في طرابلس، أين الأجهزة الأمنية وأين الجيش اللبناني؟!. عليهم القيام بواجباتهم لحماية السلم الأهلي في لبنان بدل توظيف مقدراتهم الامنية في خدمة مصالح سياسيين يريدون خراب البلد".وتابع: "أهل طرابلس يريدون الأمن والاستقرار وينبذون الفتن والطائفية. لبنان على شفير الانهيار ولا يتحمل اللعب بالنار والفتنة ان بدأت في طرابلس لن تسلم منها اي منطقة لبنانية".