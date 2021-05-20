لبنان

حمد حسن: لا رفع دعم عن الدواء

Lebanon 24
20-05-2021 | 16:21
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أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر برنامج "صار الوقت" عبر الـ"mtv" أن نتيجة اجتماعه مع حاكم مصرف لبنان جاءت بعدم رفع الدعم عن الدواء.

 وعن جائحة كورونا قال: "أوضاع الاصابات بكورونا مطمئنة وايجابية ولكن يجب ان نلتزم ما أمكن وأن نكون حذرين مع مجيء المغتربين".

وحول مشكلة الدواء، لفت حسن إلى أن هناك تفاوتاً في الأرقام المعروضة بين المقدمة لدي من قبل نقابة مستوردي الأدوية وتلك المقدمة لمصرف لبنان.

أضاف: "اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان على أن وزارة الصحة هي التي ستحدد الأولوية والأفضل أن لا نذهب إلى موافقات مسبقة ولكن اتخذ هذا الإجراء لضبط الخلل".

وتابع حسن: "لم نتكلم في الاجتماع مع حاكم مصرف لبنان عن سقف للدعم على الدواء ولم يطلب الحاكم تقليص الأرقام".
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