مقدمات نشرات الأخبار

مقدمة نشرة أخبار " تلفزيون لبنان "



ملف جديد أضيف اليوم على سلم النكسات الداخلية والمعارك المجانية بين اللبنانيين هو ملف الانتخابات الرئاسية السورية التي ترجمت مواجهات في شوراع جبل لبنان وبيروت وضواحيها، وقد تطايرات رسائل سياسية وامنية في أجواء البلد تفوق بأعدادها ومضامينها تلك التي أدخلت في صناديق الاقتراع والسؤال: هل عادت حليمة لعادتها القديمة فتعود الساحة المحلية صندوقا لرسائل اعتقدنا لمرة أنها ولت.



فمن الصواريخ المشبوهة جنوبا الى الاستعراضات والمواجهات الخطيرة في الجبل والبقاع فيما البلد مفلس والناس والسلع الأساسية وأولها الدواء تنفقد بشكل مخيف نعم مخيف لأن مصير آلاف المرضى وأرواحهم ستكون على المحك..وحده وجع كورونا الى تراجع مع سبع وفيات و394 إصابة بفيروس كورونا سجلت اليوم..وفي إطار المعالجات المالية أعلن حاكم مصرف لبنان في أن المصرف سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة صيرفة SAYRFA بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد إستنادا الى ما تقدم يطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة إعتبارا من نهار الجمعة الواقع في 21 أيار 2021 لغاية نهار الثلاثاء الواقع في 25 أيار 2021 شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقدا.سيتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 27 أيار وتدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصرا.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"



مع تجاوز قطوع الأزمة الناجمة عن تصريحات الوزير المتنحي شربل وهبة تتجه الأنظار إلى الجلسة النيابية التي يعقدها مجلس النواب غدا على نية رسالة رئيس الجمهورية بتأخر تأليف الحكومة.



الإستعدادات اللوجستية والسياسية والنيابية للجلسة اكتملت ومن ضمنها اجتماع لكتلة التنمية والتحرير عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.



وتردد أن الرئيس المكلف سعد الحريري العائد من الخارج سيحضر شخصيا الجلسة النيابية في قصر الأونيسكو حيث سيكون له رد شامل على الرسالة الرئاسية.



عشية الجلسة النيابية إنصب حيز من الإنشغال اللبناني على استحقاق الإنتخابات الرئاسية السورية في الخارج ومن ضمنه لبنان.



وتحت مظلة هذا الإستحقاق زحفت حشود ضخمة من السوريين إلى مقر سفارة بلادهم للتعبير عن خياراتهم.



هؤلاء انطلقوا مواكب من جميع المناطق اللبنانية وتحدوا قطع بعض الطرقات من جانب مناصرين حزبيين متسلحين بتصريحات سياسية تحريضية.



الزحف البشري تواصل رغم العرقلة وحق الإنتخاب بالنسبة للسوريين المتأخرين سيكون مضمونا ولا سيما أنه تم تمديد فترة الإقتراع حتى منتصف الليل وفق ما أعلن السفير السوري علي عبد الكريم علي الذي ناشد السلطات وكل القوى الأمنية التحرك لوقف الإعتداءات لأن ما يحصل إساءة كبيرة تمس بكرامة السوريين واللبنانيين على حد سواء.



من داخل لبنان إلى حدوده الجنوبية حيث يواصل جيش الإحتلال إستفزازاته وجديدها إطلاق رصاص وقنابل دخانية فوق رؤوس المزارعين في سهل كفركلا.



وعلى رؤوس الفلسطينيين في غزة استمر سقوط أطنان البارود والحديد والنار في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الحادي عشر حاصدا المزيد من الشهداء والجرحى والدمار.



وفي المقابل لم تهدأ المقاومة وظلت يدها هي العليا وهي ردت على زعم بنيامين نتنياهو أنه تم ضرب قدرتها الصاروخية بتوجيه صليات من الصواريخ بكثافة تعادل ما كان عليه الحال في اليوم الأول للمواجهة.



وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي تتكثف الإتصالات الإقليمية والدولية وسط كلام عن احتمال الإعلان عن وقف لإطلاق النار غدا.



الدخان الكثيف الناجم عن اشتعال الجبهة الفلطسينية كاد أن يحجب تطورا إقليميا مهما تمثل بإعلان المفاوضين في فيينا أن ثمة ملامح إتفاق بدأت ترتسم في أفق الملف النووي الإيراني.





مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"



المشهد اللبناني كان اليوم أيضا مقززا، إذ بدا البعض مصرا على تثبيت لبنان كأرض بور يسمح فيها أيا كان لنفسه، غريبا أو متحالفا مع غريب، أن يفعل ما يشاء.



المشهد مقزز لإن ما حصل اليوم، من استباحة سورية للسيادة والكرامات، والجرح السعودي لا يزال نازفا، اعادنا في الذاكرة الى زمن خلية حمد وحملة السواطير، يوم كان النظام السوري يحكم ويتحكم ويهين اللبنانيين بواسطة أزلامه ومخابراته وعملائه اللبنانيين.



نعم بشار المغرم بالانتخابات، المتعلق بأهداب الديموقراطية، حرك ناخبيه في لبنان لتجديد البيعة له رئيسا يكمل مسيرة ازدهار وإنماء سوريا.



بشار استحلى، لا مشكلة في ذلك، وسيادته سيظل سيد قصر المهاجرين ، لكن الفائدة الوحيدة المستخلصة من الاستفتاء،انه اثبت للقاصي والداني أن في لبنان أكثر من مليون ونصف المليون سوري، أكثريتهم الساحقة لا تنطبق عليها صفة اللجوء، إذ كيف للاجىء سياسي تعرض للذبح والتنكيل على يد طاغية، ان يركب الباصات الموضوعة في تصرفه من قبل مخابرات نظام الطاغية ويتوجه بالآلاف لانتخابه رئيسا؟ انطلاقا مما حدث اليوم نتوجه الى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الانسانية لتحذيرها من الاستمرار في صرف مليارات الدولارات لهؤلاء، وتحويلها الى اللبنانيين الذين تظهر دراسات هذه المؤسسات بأن تسعين بالمئة منهم صاروا تحت خط الفقر المدقع، فيما دولتهم انهارت تحت عبء اللجوء الكاذب.



كذلك نتوجه الى دولتنا أو ما تبقى منها ، ان تسارع اليوم قبل الغد الى إلزام كل من انتخب الأسد على المغادرة فورا الى سوريا حيث يكونون على الرحب والسعة.



أما بالنسبة الى ما حصل من إشكالات مع السوريين في بعض المناطق فنضعه في عهدة حكومتنا وأجهزتنا الأمنية التي كانت تعلم بما تعده المخابرات السورية وكان من واجباتها تحديد مسارات المرور ومواكبتها ومراقبتها ، فطريق السفارة السورية لا تمر في جونية والأشرفية ، وإن مرت فبشكل مهذب ومضبضب وغير مستفز ، وهل نسينا بوسطة عين الرمانة؟، وهنا نسأل المسؤولين عندنا والسفير السوري: هل مسموح للبنانيين أن يمروا في اي مدينة سورية وهم يرفعون صور الحريري وجعجع وجنبلاط ؟ أكيد لا.



في هذه الأجواء المشحونة، وبينما انزلقت حكومتنا المستقيلة من تصريف الأعمال الى تقطيع الأحوال بالوكالة وقد استحال تشكيل حكومة جديدة والبلد ينهار، تستعد بعبدا إلى نزال جديد مع الرئيس المكلف مباشرة، والمجلس النيابي ورئيسه مداورة، من خلال تلاوة الكتاب الرئاسي الجمعة في البرلمان.



الخبراء الدستوريون والسياسيون أجمعوا على أن الخطوة لن تفضي الى تفعيل آلية للحل، إذ لا مفاعيل دستورية ملزمة لها ، وأكدوا بأنها ستؤدي في الحد الأدنى الى تعميق شقة الخلاف بين المؤسسات، كما ستؤدي في حدها الأقصى الى توترات طائفية غير محمودة وستعرض الطائف الى المزيد من الاهتزاز، الله يمرق بكرا عا خير..





مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"



على دوي صفارات الانذار، يتواصل نبض الرعب في جسد الكيان العبري العسكري والسياسي، ومع استمرار صليات صواريخ المقاومة باتت الاصابات السياسة أكبر بكثير عند الصهاينة.



ابراج الكذب الاعلامي والاستعراض العسكري تنهار رغم كل مكابرات بنيامين نتنياهو وفريقه الامني، والنار تحاصرهم من تخوم غزة الى ساحات القدس، ومن الضفة الى اراضي الثمانية والاربعين وكل فلسطين..



المقاومة عند قدراتها كما اكدت صواريخها المزروعة من عسقلان الى بئر السبع، والاصابات دقيقة في مواقع الاحتلال عند غلاف غزة.



وكل المحاولات السياسية المغلفة بعنوان وقف الحرب ما هي الا بحث عن مخارج لتجنيب الكيان العبري كأس الهزيمة، فالاميركيون حاضرون دائما لانقاذ تل ابيب عندما تبدأ بالغرق كما قال كبير المحللين الصهاينة الون بن ديفد، والردع الاسرائيلي ليس بقوة جيشه – كما قال رئيس مجلس الامن القومي السابق عاموس يادلين – وانما بادراك الجميع ان الولايات المتحدة ستأتي لمساعدة اسرائيل ..



اما الجمهورية الاسلامية في ايران فعلى عهدها بدعم ومساعدة المقاومة حتى التحرير، لنصلي جميعا في القدس بفعل بطولات المقاومين كما قال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الاسلامي العميد اسماعيل قاآني..



فيما ايتام تل ابيب من المطبعين لن يجدوا ما يقولونه ولا من يساعدهم بعد ان ارتضوا لانفسهم ان يشاركوا الاسرائيلي ذله، فاحرقت مراكبهم، وخابت اوهامهم..



في لبنان ما زال هناك واهمون، لم يتعلموا من تجاربهم الفاشلة ولا من خياراتهم البائسة، ميليشياويون عالقون في نفق رهاناتهم السياسية، اصطفوا عند نفق نهر الكلب واماكن اخرى، اعترضوا قوافل تنقل لبنانيين قادمين من طرابلس الى الجنوب نصرة لفلسطين وابتهاجا بانتصاراتها، وآخرين سوريين قادمين الى سفارة بلادهم في اليرزة لممارسة حقهم بالانتخاب.. فظن قطاع الطرق هؤلاء انه بعضلاتهم سيفعلون ما عجزت عنه صواريخ العالم في سوريا او فلسطين، فاعتدوا بالضرب على مدنيين مسالمين واصابوا العديد منهم بالجراح، وحاولوا احراق العلمين الفلسطيني والسوري اللذين عجزت عن النيل منهما كل الترسانة الصهيونية ومشاريع التفتيت العربية والعالمية..



لقد هالهم مشهد انتصارات فلسطين وتعافي سوريا. معذورون هم، كما قال شيخ من طرابلس اصيب من بلطجة هؤلاء، لقد كسروا لنا باصا بينما كسرنا لهم مشروعا..





مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي"



وأخيرا، منصة الدولار ولدت، فقد أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، "ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار للمصارف المشاركة على منصة Sayrafa بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد".



وشرح البيان آلية تحقيق ذلك اعتبارا من غد الجمعة، على ان تسجل الطلبات من غد حتى الثلاثاء وتدفع الدولارات في 27 من هذا الشهر.



بالتأكيد تبقى العبرة في التنفيذ وفي حسن التنفيذ.



بالتزامن، كانت لافتة اليوم خطوة قضائية، فقد تم رفع الحجز الاحتياطي عن ثلاثة عقارات لسلامة وعن موجودات منزله.



وفيما ينتظر لمعرفة ما إذا كانت زوبعة الوزير المعفى شربل وهبة قد انتهت، تقدمت زوبعة من نوع آخر: لمناسبة يوم الانتخابات في سوريا، والاقتراع في السفارة السورية في اليرزة، صور بشار الاسد في مواكب سيارة في الذوق ونهر الكلب، آتية من الشمال، والأشرفيه، قرأتها القوات اللبنانية استفزازا، وكان ما كان من تمزيق الصور وتحطيم زجاج السيارات التي رفعتها، ما تسبب بإشكالات بين المواكب التي ترفع صور الأسد وبين الذين نزلوا إلى الشارع اعتراضا وتمزيقا للصور...



السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي قال في مؤتمر صحافي في مقر السفارة: " إن رفع الأعلام وصور المرشحين ليس استفزازا".



لكن ما شكل نقطة إجماع أو شبه إجماع في المواقف، هو ما ظهر في معظم التعليقات التي سألت: طالما أن معظم السوريين في لبنان مؤيدون للرئيس بشار الأسد، فلماذا لا يعودون إلى سوريا وتحديدا إلى المناطق الآمنة تحت سيطرة النظام السوري؟ ولماذا يبقون في لبنان كنازحين؟ وما الغاية من ذلك؟ وإذا لم يعودوا طوعا، أما آن للسلطات في لبنان أن تحزم أمرها وتضع هذا المطلب ضمن أولويتها، خصوصا وأن الأوضاع الاقتصادية في لبنان لم تعد تتحمل وجود مليون ونصف مليون نازح سوري على أرضه، معظمهم يدين بالولاء للنظام وليس معاديا له، وصفة النازح لم تعد تنطبق عليه .



خارجيا، أين أصبحت حرب غزة؟ وهل من مؤشرات إلى هدنة أو وقف لأطلاق النار؟

فيما مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر سيجتمع هذا المساء لبحث وقف لإطلاق النار، وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين سئل عن وقف النار فأجاب: "لا. نحن نشهد بكل تأكيد ضغطا دوليا كبيرا جدا... سننهي العملية عندما نقرر أننا حققنا أهدافنا".



البداية مما حصل على الطرقات مع مواكب السوريين رافعي صور الرئيس الأسد : من الذوق إلى نهر الكلب إلى الأشرفيه إلى مناطق أخرى .





مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"



نالت القوات اللبنانية حاصل التصفية في الانتخابات السورية أرادها سمير جعجع انتخابات مبكرة في لبنان، وإذ به يلتقط لحظتها من صندوقة انتخابات سورية ليسجل انتصارات وهمية، وبمفعول رجعي عن مشاهد صارت من ذاكرة الحرب الأهلية استعادت القوات زمن المدفون والحدود الفاصلة بينها وبين " الكلب ونهره ".



استبق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الانتخابات الرئاسية السورية بوصفها مهزلة وطالب بالحصول على لوائح كاملة بأسماء من سيقترعون للرئيس السوري بشار الأسد والطلب إليهم مغادرة لبنان فورا وهذه كانت كلمة السر فنزل القواتيون إلى الشارع متنكرين باللباس المدني وعن سابق تصور وترهيب تسلحوا بالعصي والحجارة وما ملكوا من أدوات القمع وأقاموا حواجز طيارة عند نهر الكلب وأوتوستراد ضبيه وصولا إلى ساحة ساسين في الأشرفية ومارسوا أبشع أنواع تشبيح الفرق الضاربة على مدنيين سوريين حملوا علم بلادهم على الحافلات للمشاركة بالاستحقاق الانتخابي فكانت النتيجة توتيرا للشارع واعتداءات لا مبرر لها وعنصرية أدت مفاعيلها إلى سقوط ضحية من الخوف بأزمة قلبية.



وبالتكافل والتضامن القواتي الكتائبي فإن ما جرى شكل وصمة عار على جبين من يدعي الثورة والدفاع عن حرية التعبير ضد مدنيين لا حول لهم إلا أنهم سوريون وهو مشهد لم يتكرر في أي بلد سوى لبنان ضد نازحين فتحوا بيوتهم ذات عدوان تموز للبنانيين واحتضنوهم في ديارهم.



وبصورة معكوسة فإن اللبنانيين وفي أثناء الانتخابات النيابية الأخيرة مارسوا حقوقهم في مختلف دول العالم رفعوا الأعلام اللبنانية والأعلام الحزبية وأقاموا الحملات والمهرجانات الانتخابية ولم يتعرضوا للإهانة أو القمع والضرب أم أنه يحق لجعجع ما لا يحق لغيره وقد كان الأولى بالحكيم أن يحتكم إلى حلفائه الخارجيين ويفعل علاقاته بمرجعياته أبعد من معراب ليساعدوا في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم وأن يطالب بعودة العلاقات الندية اللبنانية السورية لحل هذا الملف هو النموذج اللبناني الأسوأ ، الذي لا يريد فتح نوافذ رسمية مع سوريا لتنسيق عودة النازحين، وهو الذي يقنعك بخطر العودة في ظل نظام الأسد القمعي.



لكنه في بيروت يكون أسدا ونمرا مفترسا مستعدا للانقضاض على مدنيين سوريين ذهبوا ليمارسوا حقهم في الاقتراع وضمن حدودهم السيادية .. أي سفارة بلادهم والقياديون والزعماء اللبنانيون من جعجع الى الدولة اللبنانية العميقة في إهمال للقضايا العالقة.. تنأى بنفسها عن قضية بحجم شعب واحد في بلدين انتهت العراضة القواتية في الشارع لتبدأ غدا المسرحية في قصر الأونسكو بتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون لكن البوسطجي ضيع العنوان كما التأليف وبدلا من مراسلة بيت الوسط بعث بالرسالة إلى عين التينة ومنها إلى مجلس النواب شكا عون الحريري والشكوى الى غير الله مذلة ومن الرسالة أراد أن يرفع مسؤولية التعطيل عنه وهي وإن كانت دستورية فقد حفلت بالمغالطات المخالفة للدستور أوساط سياسية ربطت رسالة عون إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي سبقت رسالته إلى المجلس النيابي على أنها حركة يراد منها إرسال إشارات الى المجتمع الدولي وتحديدا الى أوروبا بأن رئيس الجمهورية يحرك المياه السياسية الراكدة ويكسر الجمود الحكومي ويحاول نزع صفة العرقلة عنه وعن فريقه السياسي خصوصا بعد التهديدات الجادة بالعقوبات الأوروبية على باسيل ودائرة قصر بعبدا الضيقة مسرحية الأونيسكو سيضبط إيقاعها موسيقار المطرقة كي لا تتحول الجلسة إلى حرب صلاحيات ومكتوب عون سيقرأ من عنوانه.



ستتلى الرسالة وستترك لبعبدا أن " تشرب ميتها" أما الحروب ذات النتائج المثمرة .. فتلك التي تشهدها فلسطين بمطرقة صواريخها الباعثة على فرض وقف اطلاق النار من قبل العدو وعلى إيقاع الحرب العبثية التي يشنها الاحتلال على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة التأم مجلس الأمن بجلسة مفتوحة لا يعول عليها طالما أن الجلسات السابقة ساوت بين الجلاد والضحية وما كانت الولايات المتحدة لترضى بجلسة مفتوحة إلا لتبحث في مخرج للمأزق الذي وضع بنيامين نتنياهو كيان الاحتلال فيه وتحديدا بعد الصمود الهائل للمقاومة الفلسطينية واشتداد عديدها وعتادها وانفضاح بنك الأهداف التي طاولت مراكز الأونروا ومكاتب الصحافيين والأهداف المتحركة من نساء وأطفال بحثا عن ملاجيء آمنة واجلا ام عاجلا .. ستعلن اسرائيل التزامها بوقف اطلاق النار لان استمرار الصواريخ سيأتي بأجلها.





مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"



كلا. ذاكرة اللبنانيين ليست ضعيفة، على الأقل في موضوع النزوح جميعهم يذكرون طبعا من كان أول المحذرين من تدفق النازحين بلا ضوابط أو تنظيم، تماما كما يذكرون الرافضين، المراهنين على سقوط الدولة السورية بحلول عام 2012، والذين نظموا حملات وشاركوا في أخرى، متهمين من حذر من الموضوع منذ اليوم الأول بالعنصرية، موقعين العرائض في كل اتجاه.



اما من يتناسى، فلا يتطلب تذكيره أكثر من بحث بسيط عبر محرك غوغل، لتظهر حقائق المواقف وظروفها وتسلسلها الزمني، واللبنانيون يذكرون طبعا مقولة “فليحكم الإخوان”، وتفضيل داعش على حزب الله، والزيارات التضامنية مع أحمد الأسير، وتلك التي نفت أي وجود لتنظيم القاعدة في البقاع الشمالي، تماما كما يذكرون أن الربيع العربي تحول إلى خريف وشتاء، وأن ظاهرة الأسير أنتجت أحداث عبرا، وأن جزءا من البقاع الشمالي احتله الإرهابيون.



اما من يتناسى، فلا يتطلب تذكيره أكثر من مراجعة للائحة الشهداء الطويلة، وبينهم عسكريون خطفوا ونكل بهم، ولوائح المصابين التي لا تنتهي، خصوصا أن اليوم، أي العشرون من أيار، يصادف حلول الذكرى الرابعة عشرة لأحداث نهر البارد، التي كانت بمثابة النذير الثاني للخطر، بعد النذير الأول في جرود الضنية عام 2000.



ويأتيك بعد كل تلك التجارب والتضحيات، من يتاجر بموضوع النزوح لأهداف سياسية، لا بل إنتخابية واضحة.



وكأن التاريخ يمحى ببيان والوقائع تتبدل باعتداء، فعندما قلنا بعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين، قلتم اننا عنصريون!وعندما وضعنا خطة حضارية لعودة آمنة وكريمة للنازحين،عارضتموها وقلتم اننا فئويون! لكن عندما تضربون نازحين مسالمين ذاهبين للتصويت في سفارة بلدهم وتعتدون على امانهم وكرامتهم، نقول عنكم انكم نازيون، مع فرق واحد: انها الحقيقة. هكذا قال جبران باسيل اليوم، ومن موضوع اقتراع السوريين المقيمين في لبنان نبدأ النشرة.