القومي نفى ما يشاع عن مسؤوليته في إحراق مكتب لأحد الأحزاب في طرابلس

نفت "منفذية طرابلس في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" في بيان، ما سمته "الإشاعات المشبوهة" التي يتم تداولها "على بعض مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة عن انتشار للجيش اللبناني في محيط مكتب الحزب في طرابلس، عقب إحراق مكتب لأحد الاحزاب الأخرى، حيث اتهم مروجو هذه الإشاعات أعضاء من الحزب القومي بإحراقه في محاولة بائسة للفت الأنظار عن الاحداث المخلة بالأمن التي حدثت اليوم من بعض الزمر العنصرية وبهدف اثارة الفتن وزعزعة استقرار طرابلس".وحذر البيان "كل من تسول له نفسه العبث بأمن الطرابلسين وبخاصة الأطراف المفلسة التي تعتاش على الصراعات والدماء، وتطالب القوى الأمنية بملاحقة مطلقي هذه الإشاعات والعابثين في استقرار المدينة، وتحتفظ بحق الملاحقة القضائية والقانونية لمطلقي هذه الشائعات ومروجيها".