لبنان

مشكلة استثمارات

Lebanon 24
20-05-2021 | 17:05
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يواجه بعض المتمولين مشكلة استثمارات في بعض القطاعات، لجهة عدم التمكن من استرجاع أموالهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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