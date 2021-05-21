لبنان

روكز لـ"الأنباء": التعرّض للكرامات مرفوض أياً يكن مصدره

Lebanon 24
21-05-2021 | 00:08
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رأى نائب كسروان المستقل العميد الركن المتقاعد شامل روكز، أنه "وبغض النظر عن الخوض بتفاصيل المقابلة التلفزيونية على قناة "الحرة" لوزير الخارجية السابق شربل وهبه، فإن التعرض للكرامات مرفوض ايا يكن مصدره، وأيا تكن اسبابه وخلفياته"، معتبرا ان "الخطأ حصل، ومن واجب اللبنانيين عموما، والنواب والوزراء والاحزاب خصوصا، استدراكه بعدم سكب الزيت على النار، والعمل بجدية على تخفيف تداعياته على علاقات لبنان بالمملكة العربية السعودية، وبكل دول مجلس التعاون الخليجي".

ولفت روكز في تصريح لـ "الأنباء" الى ان ما حصل مؤسف للغاية، لكن الاكثر اسفا هو سياسة الترقيع التي اعتمدها المسؤولون على اثر اعفاء الوزير وهبه من مهامه، إذ وبدلا من ان يشكل ما حصل، حافزا للذهاب الى تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها ومهمة النهوض بالبلد، ذهبوا الى تعبئة الفراع على قاعدة الترقيع والرتي والتكحيل، فيما المؤسسات الدستورية والرسمية، تنهار الواحدة تلو الاخرى، وفي طليعتها مؤسسة القضاء، التي تشهد هجرة جماعية للقضاة، على غرار هجرة الأطباء والمهندسين والمثقفين التي كانت موضع فخر للبنان".
المصدر: الانباء الكويتية
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