الحريري يضع النقاط على حروف رسالة عون في جلسة اليوم المفصلية

يعود الرئيس المكلف سعد الحريري الموجود خارج لبنان، اليوم ليشارك في جلسة المواجهة المباشرة مع فريق الرئيس ميشال عون، بينما استبق رئيس المجلس نبيه بري الجلسة باتصالات لضبط ايقاعها، منعا للمزايدات المفضية الى الاشتباك السياسي، في هذا الوقت اللبناني المأزوم. وتقول مصادر الحريري انه "سيضع النقاط على الحروف، من لحظة اعلان تكليفه الى اليوم"، وفق ما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.وواضح ان ما سيحصل لن يفرج هموم اللبنانيين، فالأكثرية النيابية لا زالت في مركب الحريري، وبالتالي لن تكون هناك توصية بسحب التكليف ولا اجازة لرئيس الجمهورية بإجراء استشارات نيابية لتكليف شخص آخر، فالمسألة محسومة دستوريا، وستنتهي الجلسة الخطابية، الى دعوة من يعنيهم الأمر للإسراع في تشكيل الحكومة.