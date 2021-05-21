محاولة نيابية لتوظيف رسالة عون في التأليف

يشارك الرئيس المكلف سعد الحريري في الجلسة النيابية اليوم، وسيتولى الرد بصورة شاملة على الرسالة الرئاسية.وحسب معلومات "اللواء" فالجلسة ستخصص لتلاوة الرسالة التي أرسلها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لدقائق، ثم تُرفع على ان يُحدّد موعداً لعقد جلسة تخصص لمناقشة مضمون الرسالة ويرجح أن يكون الاثنين المقبل.وإذا كانت المداخلات النيابية في هذه الجلسة ممنوعة وفق النظام الداخلي للمجلس، فإن بهو قصر الأونيسكو ينتظر ان يتحوّل إلى مبارزات سياسية حيث ينتظر ان يتحدث عدد من نواب "المستقبل" في مجال انتقاد الرسالة وتحميل عون مسؤولية تعطيل التأليف، كما ينتظر ان يستكمل السجال الذي اندلع أمس بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» والذي استخدمت فيه عبارات من العيار الثقيل.وعلمت "اللواء" ان "التيار الوطني" ضغط في اتجاه ان يُصار إلى مناقشة الرسالة في جلسة اليوم غير ان هذه المحاولة لم تحقق هدفها.