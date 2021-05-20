لا تطبيق للأصول

تبين ان وزارة المالية تلقت عدداً كبيراً من الهبات النقدية والعينية والتجهيزات بعد انفجار المرفأ لصيانة المباني المتضررة ولكنها لم تطبق الاصول المفروضة في قبول الهبات.

