لا تطبيق للأصول

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Lebanon 24
20-05-2021 | 21:00
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تبين ان وزارة المالية تلقت عدداً كبيراً من الهبات النقدية والعينية والتجهيزات بعد انفجار المرفأ لصيانة المباني المتضررة ولكنها لم تطبق الاصول المفروضة في قبول الهبات.
المصدر: نداء الوطن
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