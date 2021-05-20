لبنان

هكذا تستعيد جمهورها

Lebanon 24
20-05-2021 | 21:06
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تخطط بعض الاحزاب الى استعادة جمهورها قبل الانتخابات عبر تشريع وتغطية مخالفات البناء وحفر الآبار في مناطق نفوذها بحجة مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: نداء الوطن
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