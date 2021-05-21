شراء على السعر المدعوم وبيع على سعر السوق

سمحت الوزارات المعنية لتجار المواشي بمعاودة بيع المواشي على أساس سعر الصرف في السوق السوداء، بحجة وقف الدعم على الرغم من ان الكميات المخزنة لدى التجار قد تمّ استيرادها وفقا لآلية الدعم.

