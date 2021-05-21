لبنان

شراء على السعر المدعوم وبيع على سعر السوق

Lebanon 24
21-05-2021 | 04:07
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سمحت الوزارات المعنية لتجار المواشي بمعاودة بيع المواشي على أساس سعر الصرف في السوق السوداء، بحجة وقف الدعم على الرغم من ان الكميات المخزنة لدى التجار قد تمّ استيرادها وفقا لآلية الدعم.
المصدر: نداء الوطن
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