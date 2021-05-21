لبنان

لقاءات اغترابية

Lebanon 24
21-05-2021 | 04:09
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عُلم أنّ أكثر من لقاء اغترابي عُقد في معظم دول الخليج من خلال لقاءات متنقّلة ومفتوحة، لمواكبة الأزمة الأخيرة بين لبنان والخليج.
المصدر: النهار
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