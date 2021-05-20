لبنان

تكاثر السلب

Lebanon 24
20-05-2021 | 21:10
A-
A+
Doc-P-825310-637571707080863373.jpg
Doc-P-825310-637571707080863373.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتكاثر عمليات السلب عبر قطع الطرق في مناطق نائية، دون أي إجراءات أو تدابير أمنية.
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
سرقة دولارات من منزل في المتن.. و "قوى الأمن" تكشف منفذ العملية
lebanon 24
21/05/2021 05:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24
دخلا منزلها وضرباها وكبّلاها لسرقتها.. وقوى الأمن توقف أحدهما!
lebanon 24
21/05/2021 05:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أن حاول سرقتها قتلها خوفاً من كشف هويّته.. فوقع بقبضة قوى الأمن!
lebanon 24
21/05/2021 05:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عصابة سرقة في قبضة أمن الدولة في راشيا
lebanon 24
21/05/2021 05:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24

أمن

سرقة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2021-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2021-05-20
21:11 | 2021-05-20
21:09 | 2021-05-20
21:07 | 2021-05-20
21:06 | 2021-05-20
21:00 | 2021-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website