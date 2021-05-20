لبنان

قلق أمني

Lebanon 24
20-05-2021 | 21:11
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لوحظ ان جهات ديبلوماسية بارزة معنية بالوضع في لبنان تحرص على استطلاع جهات مطلعة وخبيرة حول احتمالات حصول اضطرابات امنية في حال ساءت الأمور اكثر على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي جراء الازمة الاقتصادية. 
المصدر: النهار
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