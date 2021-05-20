لبنان

هل يفعلها بري ويكون الردّ على الرسالة الرئاسية خطوة غير متوقّعة؟

Lebanon 24
20-05-2021 | 23:38
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كتبت" نداء الوطن": ما يفصح عنه مصدر واسع الاطلاع هو ان "سلسلة من الاتصالات واللقاءات التي سبقت حسم رئيس الجمهورية قراره بتوجيه الرسالة، وتلت وصول الرسالة الى رئيس المجلس وعبره الى النواب، من اجل عدم تحولها الى مادة جديدة لتعميق الانقسام، وكل الرهان على حنكة بري في اعتماد الحل الذي غالباً ما يلجأ اليه في هكذا حالات وهو القائم على قاعدة لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم، بحيث يخرج الجميع من هذه الجولة قابلين لما حصل من دون تداعيات سلبية جديدة".

 

ولمّح المصدر الى "شيء ما يُعمل عليه قد يقلب السحر على الساحر، واذا قيّض له ان ينجح فان الرسالة الرئاسية تصبح تفصيلاً، اذ يكفي ان يعمد بري بمونته التحالفية والابوية على الحريري ان يقنعه بعقد لقاء في احد مكاتب قصر الاونيسكو او في عين التينة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قبل الجلسة او بعدها وبحضور بري ورعايته، حتى يتغير كامل المشهد الراهن".

 

ويسأل المصدر "هل سيفعلها بري بتشجيع من حارة حريك وتأييد من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومباركة فرنسية ويكون اللقاء غير المتوقع هو الحدث الذي يفتح باباً للحل؟ ربما يحصل ذلك على الرغم من الضجيج الذي يحيط بالرسالة ان كانت ستتلى ولا تناقش او تتلى ويقنن النقاش حولها".

المصدر: نداء الوطن
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