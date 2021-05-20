لبنان

علوش: النقاشات بشأن رسالة عون ستؤدي الى جدل طائفي

Lebanon 24
20-05-2021 | 23:58
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قال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أنه "إذا كان هناك إصرار وتمادٍ من قبل فريق العهد على مناقشة الرسالة، فإن النقاشات ستؤدي الى جدل طابعه طائفي"، معتبرا في حديث لـ "الأنباء" الإلكترونية أن "هذه الخطوة جديدة يريد عون والنائب جبران باسيل إدخال البلد فيها، لأن طرح القضية بهذا الشكل الطائفي يسمح لعون بأن يلاقي مشروعية بما يطرحه، وأن رد الفعل سيكون على هذا الأساس. فالهمّ الأكبر لدى فريقه أخذ الأمور بهذا الإتجاه، لكنه لن يستطيع أخذ القوات اللبنانية الى جانبه، وعندها ستكون التهمة جاهزة وهي التفريط بحقوق المسيحيين".

 

ورأى علوش أن "رد الحريري على رسالة عون سيكون بحجم الرسالة، والمعطيات التي تحدث عنها والعراقيل التي وضعت في طريق التأليف من قبل الرئيس عون والتي حالت دون تشكيل الحكومة حتى الآن"، مشيرا الى أن "الحريري قد يسترجع ما ذكره في شباط الماضي كيف أن عون كان يقبل بما يطرحه الحريري عليه ثم يتراجع عنه في اللقاءات الأخرى". علوش لفت الى أنه "من الأفضل أن يتم النقاش بشكل دستوري لتحديد الصلاحيات، وهو ما قد يحشر الرئيس عون ويفشل مخططه"،متوقعا "ذهاب الأمور الى الأسوأ بغياب المبادرات التي تساعد على الحل".

المصدر: الأنباء
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