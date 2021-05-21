لبنان

هذه هي أهداف الجولات المناطقية للسفراء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2021 | 08:00
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تقول مصادر مطلعة ان الجولات المناطقية لعدد من سفراء الدول الغربية تندرج في اطار توجيهات واضحة من الدول المعنية بالاطلاع على الواقع الميداني في المناطق اللبنانية لا سيما النائية منها، ورفع تقارير واضحة بالحاجات والمتطلبات ضمن خطة تمويل موضوعة مسبقا من هذه الدول".

 

وتصيف المصادر "هذه الجولات مبرمجة على ايقاع توجيهات ديبلوماسية محددة وغير مرتبطة باهواء وطموحات لبنانية، ولن تكون مادة للاستثمار السياسي والانتخابي المحلي".

 

وتتابع  المصادر "ان الجانب المستتر  من اهداف هذه الجولات هو  الاطلاع على الواقع الامني في هذه المناطق من خلال الاحتكاك بالناس والاطلاع على "مواقفهم ومعطياتهم" لتكوين تقاطعات مع التقارير المستندة الى جهات مطلعة وخبيرة حول احتمالات حصول اضطرابات امنية في حال ساءت الأمور اكثر على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي جراء الازمة الاقتصادية".

 

وتؤكد المصادر "ان الدول الاوروبية تحديدا تراهن على هيئات المجتمع المدني الصافية لبلورة تعاون وثيق في المرحلة المقبلة، بعيدا عن الاعتبارات الانتخابية الضيقة التي يجري الترويج لها في اكثر من منطقة".

 

 

 

 

المصدر: لبنان 24

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