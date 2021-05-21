لبنان

جنبلاط رفع السقف لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2021 | 08:15
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تقول مصادر مطلعة "ان وليد جنبلاط  في حديثه التلفزيوني امس رفع  سقف مطالبة الحريري بتسوية سياسية لحل الازمة الحكومية انطلاقا من مخاوفه المعلنة من خطورة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الفترة المقبلة وضرورة الاسراع في ترتيب الوضع الحكومي لفتح نقاش مع الهيئات المعنية".

 

وتضيف الأوساط "ان من بين الاسباب التي دفعت جنبلاط الى المجاهرة بالتباعد السياسي عن الحريري هو تعثر مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري لجمع الحريري وجنبلاط، حيث يعتبر جنبلاط ان التسوية التي طرحها تشكل  مخرجا يفيد الجميع ، في حيت يعتبر الحريري ان طرح جنبلاط  لحكومة  الـ 24 وزيرا اضعف موقفه في المواجهة مع عون وشكل له طعنة غير متوقعة".

 

لكن الاوساط ذاتها تختم بالقول "لا يراهن احد على استمرار الخلاف ، ففي لحظة ما تعود المياه الى مجراها بين الرجلين وينتهي كل هذا التوتر".

 

المصدر: لبنان 24

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خاص

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