لبنان

بيان اليونيفيل أمس "مش ماشي الحال هيك"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2021 | 08:45
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قرأت اوساط سياسية بارزة في البيان الذي اصدره قائد اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول ليل امس تحذيرا واضحا من تداعيات استمرار اطلاق الصواريخ من المناطق اللبنانية الحدودية والقصف الاسرائيلي المقابل على الاستقرار في الجنوب.

 

وتوقفت الاوساط عند قول قائد اليونيفيل" فيما شهدنا 15 عاماً من الاستقرار النسبي، تظهر هذه الحوادث أننا لا نستطيع أن نأخذ هذا كأمر مسلّم به". ورأت فيه تحذيرا واضحا من نتائج عدم وقف التصعيد ، المتزامن مع استمرار الحملات ضد القوات الدولية على خلفية تركيب كاميرات مراقبة في نطاق منطقة عملياتها ".

 

ودعت الاوساط الجهات الرسمية والحزبية المعنية الى التدقيق جيدا في مضمون بيان اليونيفيل، المختلف عن البيانات العمومية السابقة، خصوصا الفقرة الاخيرة التي تقول "لا يمكننا على الاطلاق السماح بأي أعمال من شأنها أن تعرض قرار وقف الاعمال العدائية للخطر".

المصدر: لبنان 24

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