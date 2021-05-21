25
o
بيروت
36
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
النازحون والعودة الطوعية... غب الطلب
هتاف دهام - Hitaf Daham
|
Lebanon 24
21-05-2021
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال القوى السياسية مقتنعة بأن طرح ملف النازحين السوريين على طاولة البحث بجدية ملهاة للوقت طالما أن القرار الدولي يربط أي عودة لهؤلاء بالحل السياسي في سوريا وانتهاء الأزمة التي تنتظر تفاهمات أميركية – روسية حول سوريا.
أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في شباط الماضي عن خطته لرفع نسبة أعداد اللاجئين السوريين للعام 2021- 2022. وتهدف خطته المقدمة إلى الكونغرس إلى قبول 62 ألفًا و500 لاجئ جديد في الولايات المتحدة، مقارنة بالرقم القياسي المنخفض والذي كان بحدود 13 ألفًا سابقًا، في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأضافت الخطة أن القبول سيكون من أكثر من 12 دولة، ضمنها سوريا إضافة إلى الكونغو وفنزويلا وغواتيمالا وسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا، ودول أخرى. ومع ذلك تأخر القرار الرئاسي لأسباب لم يعلن عنها الرئيس الأميركي، وهذا يعني ان المجهول مصير النازحين السوريين، طالما أن قضايا الشرق الاوسط بما فيها الملف السوري تأتي في الدرجة الرابعة من حيث اهتمامات الإدارة الأميركية التي يبدأ سلم اولوياتها بالصين، فروسيا، فايران، وصولا الى الشرق الاوسط، علما أن ادارة بايدن تريد حل الازمة السورية، من خلال عملية سياسية تشارك فيها قوى الإقليمية والدولية وفق الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2254 وإنهاء الأزمة الإنسانية ووصول المساعدات الى كل المناطق السورية وترغب بالتفاهم مع روسيا حيال هذا الامر.
وإلى أن يحين الوقت، فإن بايدن لن يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية السورية التي تجري وفق دستور أقر عام 2012 خاصة وان الدول الغربية أبدت في الأشهر الماضية إصرارا على ضرورة إجراء الانتخابات وفق معايير القرار الأممي 2254 الذي نص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة في ظل حكومة انتقالية وبموجب دستور جديد.
كل ذلك يقود بعض الأوساط السياسية الى القول إن الملف السوري لا يزال خارج دائرة الحل في الوقت الراهن.صحيح أن الإدارة الأميركية لن تسقط الرئيس الاسد، إلا أنها ستبقيه تحت الحصار الاقتصادي، وهذا يعني أن مسار التفاوض السوري – الخليجي لن يحسم الجدل حول مآل مشاركة الخليج وتحديدا السعودية والإمارات في إعادة إعمار المدن والقرى السورية قبل إطلاق الغرب الضوء الأخضر لذلك رغم ما تقوم به روسيا من مساعي، وهذا يؤدي حتما إلى بقاء النازحين السوريين في الدول الحاضنة إلى آجل غير مسمى.
ثمة دول لا تشتكي من وجود النازحين السوريين خاصة تلك التي نظمت أماكن تواجدهم وتمتلك قدرات اقتصادية ومالية ولا تمر بأزمات، بيد أن لبنان الذي بات في عمق الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي لا يستطيع تحمل عبء النازحين، بيد أن الدولة الراهنة لا تزال تقف مكتوفة الأيدي حيال عودة هؤلاء الى ديارهم، فالحراك الوزاري الرسمي لا يؤخد على محمل الجد من قوى سياسية يرى بعضها أن عودة اللاجئين يجب أن تتم تحت إشراف المجتمع الدولي ولا داعي لتنسيق لبناني - سوري على المستوى الرسمي، عطفا على اقتناع هذا البعض أن الرئيس الاسد يرفض عودة المعارضين إلى دمشق، بيد أن المكونات المحسوبة على محور المقاومة تظن أن حل أزمة النازحين يكمن في التعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية.
ازاء هذا التخبط السياسي والذي لا يقتصر على ملف النازحين انما يطال ملفات كثيرة في الداخل، فإن مشهد التوتر والاشتباكات امس على طرقات المتن بين مواطنين لبنانيين محسوبين على بعض الاحزاب و النازحين السوريين اثناء توجههم الى اليرزة للادلاء بأصواتهم للاسد، يؤكد وفق الأوساط نفسها أن هذا المشهد قد يتكرر في مناطق أخرى بصورة مختلفة(بين معارضين للاسد ومواطنين لبنانيين داعمين للنظام)، الأمر الذي يتطلب من الحكومة والقوى المعنية الإسراع في معالجة هذا الوضع والتشدد في ضبطه، خاصة وأن مدنا كثيرة في سوريا اصبحت امنة ولا شيء يمنع على سبيل المثال المؤيدين للنظام من العودة، عطفا على أن اعدادا كثيرة باتت تتنقل بين لبنان وسوريا بصورة دورية، وهذا يؤكد أن مصطلح العودة الطوعية لم يعد صالحاً، فمن المفترض أن تكون عودة النازحين الالزامية إلى مناطقهم الشغل الشاغل للعماد عون في ما تبقى من ولايته، من خلال الضغط على المجتمع الدولي للمساعدة، فلبنان لا يحتمل انتظار نضوج التفاهمات الدولية والاقليمية ولا يجوز التعاطي مع هذا الملف غب الطلب وعنصرية وكأن هناك نازحا منبوذا ونازحا مرغوبا به.
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
قنابل تهز ليل طرابلس... وتسجيل إصابات (فيديو)
Lebanon 24
قنابل تهز ليل طرابلس... وتسجيل إصابات (فيديو)
13:45 | 2021-05-20
20/05/2021 01:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم مصرف لبنان سيخلق أزمة ليرة.. والدولار إلى 10 آلاف؟
Lebanon 24
تعميم مصرف لبنان سيخلق أزمة ليرة.. والدولار إلى 10 آلاف؟
00:06 | 2021-05-21
21/05/2021 12:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام مقترعين متدنية في السفارة السورية وهذا ما طلبته الأمم المتحدة
Lebanon 24
أرقام مقترعين متدنية في السفارة السورية وهذا ما طلبته الأمم المتحدة
13:08 | 2021-05-20
20/05/2021 01:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان التسعيرة على منصة "SAYRAFA".. كم بلغ دولار السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
بعد إعلان التسعيرة على منصة "SAYRAFA".. كم بلغ دولار السوق الموازية عصراً؟
09:58 | 2021-05-20
20/05/2021 09:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: السعودية لا تريد الحريري وهذا ما طلبته من كتلتي
Lebanon 24
جنبلاط: السعودية لا تريد الحريري وهذا ما طلبته من كتلتي
14:44 | 2021-05-20
20/05/2021 02:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
هتاف دهام - Hitaf Daham
أيضاً في لبنان
07:59 | 2021-05-21
قاطيشا يوضح قصة اعتذاره من الفلسطينيين (فيديو)
08:16 | 2021-05-21
التحركات الى الشارع في هذا الموعد!
08:10 | 2021-05-21
دياب: وانتصرت فلسطين
07:57 | 2021-05-21
حسن وقع مع بو صعب اتفاقية لتأمين عشرين ألف وحدة من لقاح فايزر للمستشفى اللبناني الكندي
07:50 | 2021-05-21
الانقاذ البحري انقذ سلحفاة من شفاطات معمل الزهراني
07:42 | 2021-05-21
هذا ما جرى بين الحريري وباسيل في مجلس النواب
فيديو
قاطيشا يوضح قصة اعتذاره من الفلسطينيين (فيديو)
Lebanon 24
قاطيشا يوضح قصة اعتذاره من الفلسطينيين (فيديو)
07:59 | 2021-05-21
21/05/2021 15:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Sharp" تعود بقوة لعالم الأجهزة الذكية بهاتف غير اعتيادي! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Sharp" تعود بقوة لعالم الأجهزة الذكية بهاتف غير اعتيادي! (فيديو)
08:00 | 2021-05-21
21/05/2021 15:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته.. سمير غانم تحدث عن الموت وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته.. سمير غانم تحدث عن الموت وهذا ما قاله (فيديو)
08:00 | 2021-05-21
21/05/2021 15:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact