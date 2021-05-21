لبنان

الازمة طويلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2021 | 09:30
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قال مصدر حكومي حالي "ان مسارعة الرئيسين عون ودياب إلى تعيين  وزيرة الدفاع زينة عكر وزيرة للخارجية مكان الوزير المتنحي شربل وهبة جاء بعد مشاورات مع اكثر من طرف نصحت بضبضبة ملف الخارجية بالتي هي احسن وعدم التمادي في الشغور الديبلوماسي  بغياب الامال بتأليف حكومة جديدة في المدى المنظور".

وتوقع مصدر سياسي مطلع أشهراً طويلة من الفراغ الحكومي والسياسي الذي سينعكس مزيداً من التدهور الاجتماعي والاقتصادي، في انتظار المتغيرات والحلول الخارجية التي قد لا تنضج في القريب العاجل  ولن تنعكس،  في مطلق الاحوال، إيجابياً بشكل سريع على لبنان.

 

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