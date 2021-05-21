لبنان

وزير طامح للاعلى

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2021 | 09:45
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بدأ وزير بارز جولة اتصالات في اطار استشراف  حظوظه في تسلم منصب اساسي في حال تغيرت المعطيات السياسية الراهنة، مستندا الى علاقته الوطيدة باطراف فاعلة في هذا الملف.
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