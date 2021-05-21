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لبنان
وزير طامح للاعلى
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-05-2021
|
09:45
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بدأ وزير بارز جولة اتصالات في اطار استشراف حظوظه في تسلم منصب اساسي في حال تغيرت المعطيات السياسية الراهنة، مستندا الى علاقته الوطيدة باطراف فاعلة في هذا الملف.
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