لبنان

مسيرات احتفالية بوقف النار في غزّة في عدد من المناطق والمخيمات

Lebanon 24
21-05-2021 | 02:44
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شهدت العديد من المناطق والمخيمات الفلسطينية مسيرات واحتفالات بمناسبة وقف النار في قطاع غزة، و"إعلان النصر وهزيمة العدو".
 
نفّذ أهالي مخيّمَيْ البداوي ونهر البارد، مساء أمس الخميس، مسيرتيْن احتفاليتَيْن احتفالاً بـ"إخضاع المقاومة الفلسطينية للعدو الصهيوني ووقف إطلاق النار والقذائف على غزة".
وقد رفع المحتفلون شعارات النصر وجابوا في معظم شوارع المخيمين حاملين الاعلام الفلسطينية.

 

وعمت مسيرات عفوية مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة فجراً، ابتهاجاً بدخول وقف اطلاق النار في فلسطين المحتلة حيز التنفيذ، إذ جابت مسيرة سيارة شوارع المدينة ترفع الاعلام الفلسطينية على وقع هتافات النصر في فلسطين والقدس وغزة.

وفي مخيم عين الحلوة انطلقت مسيرة راجلة جابت شوارعه وهتف المشاركون بـ"إعلان النصر لفلسطين والهزيمة المدوية للعدو الصهيوني وبأن فلسطين شعبها لا يهزم".

كما شهد مخيم الجليل الفلسطيني عند مدخل بعلبك الجنوبي فجر اليوم احتفالات بعيد الإعلان عن وقف إطلاق النار، ابتهاجا بصمود وانتصار المقاومة في غزة والقدس.

ونظمت بالمناسبة مسيرة عفوية حابت الشوارع المجاورة للمخيم، ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين والفصائل والقوى الفلسطينية، ورددوا الشعارات الثورية المؤيدة للعمل المقاوم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

 
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