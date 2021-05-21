لبنان

مسيرتان داخل مخيّمَيْ البداوي والبارد احتفالاً بوقف النار في غزّة

Lebanon 24
21-05-2021 | 02:44
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نفّذ أهالي مخيّمَيْ البداوي ونهر البارد، مساء أمس الخميس، مسيرتيْن احتفاليتَيْن احتفالاً بـ"إخضاع المقاومة الفلسطينية للعدو الصهيوني ووقف إطلاق النار والقذائف على غزة".
وقد رفع المحتفلون شعارات النصر وجابوا في معظم شوارع المخيمين حاملين الاعلام الفلسطينية.
 
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