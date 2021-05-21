مسيرتان داخل مخيّمَيْ البداوي والبارد احتفالاً بوقف النار في غزّة

نفّذ أهالي مخيّمَيْ البداوي ونهر البارد، مساء أمس الخميس، مسيرتيْن احتفاليتَيْن احتفالاً بـ"إخضاع المقاومة الفلسطينية للعدو الصهيوني ووقف إطلاق النار والقذائف على غزة".وقد رفع المحتفلون شعارات النصر وجابوا في معظم شوارع المخيمين حاملين الاعلام الفلسطينية.