شكوى قضائية من اعلامية بهذا الموضوع الفاضح

تقدمت الاعلامية ليال الاختيار، صباح اليوم، بواسطة وكيلها المحامي جو مرعب بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بموضوع التشهير والقدح و الذم ضد مجهول أقدم بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢١ على نشر تغريدة على موقع تويتر ينسب الى الاعلامية ليال الاختيار وزوجها اخبارا كاذبة مفادها" انها تدير مع زوجها وبعض الاشخاص اللبنانيين شبكة دعارة في منطقة جونية".

وقد تم عرض الشكوى على النائب العام الذي احالها الى رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة الذي بدوره سوف يحيلها على مكتب الجرائم المعلوماتية لإجراء تحقيق بها و السير بالإجراءات القانونية وفقاً للاصول.