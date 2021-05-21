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لبنان
توقيف مطلوبين في منطقتي الكفاءات وصبرا.. هذه ارتكاباتهم
Lebanon 24
21-05-2021
|
04:47
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أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه - بياناً جاء فيه: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات المطلوب (ف. ف) في منطقة الكفاءات - بعبدا، لإقدامه على الإتجار بالأسلحة والذخائر وإطلاق النار، وضبطت بحوزته كمية من الذخائر الحربية. وبالتحقيق معه اعترف بشراء كمية كبيرة من الأسلحة وبيعها في مختلف المناطق اللبنانية.
كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة صبرا – الحرش الفلسطينيين (ج.م) و(ي.ذ) والمصري (أ.ن) والمواطن (أ.ح) لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار في أكثر من مناسبة في أماكن وتواريخ مختلفة، وقيامهم بترهيب المواطنين وتشكيل عصابة مع آخرين لسلب المارة، وضبطت بحوزتهم كمية من الأوراق النقدية المزورة والمخدرات.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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