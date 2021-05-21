لبنان

حريق حرار تجدد.. هل هو مفتعل؟

Lebanon 24
21-05-2021 | 04:57
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تجدد الحريق الذي شبَ يوم امس في وادي جهنم ببلدة حرار بعكار بعدما التهمت النيران مساحة واسعة من اشجار السرو والصنوبر وغيرها من الأشجار المعمرة، وبفضل جهود فريق درب عكّار وعناصر من الدفاع المدني وعدد من المتطوعين تمكنوا ليلا من السيطرة عليه.

 

إلّا أن الحريق تجدد صباح اليوم الجمعة وهناك صعوبة لإخماده نتيجة وعورة الطريق والنقص الحاد في المعدات.

 

وحضر فريق درب عكّار إلى المكان وشبان البلدة بالصهاريج لتزويد الفريق بالمياه ومساعدتهم أيضاً بإطفاء الحريق هذا وحضرت طوافة عسكرية تابعة للجيش وتعمل بالكشف على المكان للتدخل والسيطرة عليه.

 

بالإضافة إلى أن دراجة الحرارة في البلدة هي معتدلة نسبياً وحركة الهواء بسيطة ما يؤكد أن الحريق مفتعل من قبل المواطنين الذين يستخدمونها بإنتاج الفحم.

 

 

المصدر: لبنان 24
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