لبنان

السفير المصري: نجدّد تأييدنا للمبادرة التي تقدم بها بري لحل الازمة الحكومية

Lebanon 24
21-05-2021 | 05:48
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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير المصري ياسر علوي حيث جرى بحث لأخر  المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر. 

وبعد اللقاء قال علوي : تشرفت اليوم بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وذلك كجزء من لقاءاتنا المستمرة لمتابعة الاوضاع وبحث كل ما يمكن تقديمه للمساعدة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وكما تعرفون الرئيس نبيه بري هو العنوان الضروري والممر الالزامي للخروج من أي مأزق كبر ام صغر في لبنان وهو الممر الاساسي للحلول ولديه القدرة على إحتواء الازمات وايجاد المخارج منها وصيانة الدستور الذي هو الشرط الضروري للخروج من هذه الازمة  فبالدستور ومراعاة التقاليد الدستوريه لهذا البلد العريق وبحكمة الرئيس بري وسائر القادة الملتزمين بالدستور والاصول الدستورية وكلنا ثقة أن لبنان سيخرج من هذه الازمة و ستتشكل الحكومة وفقا للاصول الدستورية  بطريقة تسمح ان يكون هناك طرف محاور للمجتمع العربي والدولي كي يستأنف الدعم لهذا البلد للوصول الى المستقبل الذي يليق بهذا البلد  والذي يستحقه هذا البلد الراسخ الذي الذي أسهم في الحضارة العربية فهو لا يستحق ان يترك انما يستحق الوقوف الى جانبه . 

واضاف علوي: نحن نجدّد تأييدنا للمبادرة التي تقدم بها الرئيس نبيه بري والتي أيدها معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري في زيارته الاخيرة الى لبنان وأنا هنا اليوم لأجدد تأييدنا لهذه المبادرة لحل الازمة الحكومية ونتمنى ان تتشكل وفقها الحكومة في أقرب وقت ممكن لكي يتسنى العمل الفوري للمهمة الانقاذيه بكل الدعم العربي وقد أكدت لدولة الرئيس على تجديد دعم مصر المستمر لجهوده لتشكيل  هذه الحكومة وفقا للاصول الدستورية وبما يحفظ الاستقرار لهذا البلد ويجنبه أي منزلقات غير دستورية أو أي مساس باستقراره.
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