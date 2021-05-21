في صيدا وجوارها... هذا هو واقع كورونا

انعقد في مجدليون "الإجتماع التنسيقي الدوري حول كورونا في صيدا ومنطقتها" بدعوة من النائب بهية الحريري ومشاركة رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وممثلي " طبابة قضاء صيدا ووحدة ادارة الكوارث والأزمات في لبنان وادارة الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا الزهراني والصليب الأحمر اللبناني ومستشفيات "صيدا الحكومي والتركي التخصصي للحروق والهمشري " وصندوق الدعم المنبثق عن الاجتماع ، وممثلين عن "قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام وشعبة المعلومات "، وعن "تيار المستقبل ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة".

استعرض المجتمعون آخر مستجدات أرقام الاصابات بفيروس كورونا ضمن نطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني والتي سجلت انخفاضا ملحوظاً فبلغت 83 حالة خلال الأسبوع الأخير ، والمراحل التي قطعتها عملية التلقيح في المراكز الثلاثة المعتمدة في المدينة حيث اعلن خلال الاجتماع ان عدد الجرعات التي اعطيت حتى الآن في المدينة بلغت نحو 24 ألف جرعة توزعت على 15 ألف شخص ( بين جرعتين اولى وثانية ) .



الحريري

واعربت الحريري في بداية الاجتماع عن الارتياح لتراجع اعداد الاصابات مقابل ارتفاع وتيرة التلقيح لكنها اعتبرت ان هذا التطور الايجابي لا يجب ان يدفعنا الى التراخي في موضوع التدابير الوقائية من كورونا حتى نصل الى المناعة المجتمعية الكاملة .

وتضمن العرض ايضاً مستجدات عملية التلقيح في صيدا والتي بلغت حصيلتها حتى الآن اعطاء نحو 24 ألف جرعة لقاح لـ15 ألف شخص ( بين جرعة اولى وجرعة ثانية )، موزعة على مراكز التلقيح الثلاثة المعتمدة في المدينة على الشكل التالي :

* 21 الف جرعة لقاح " بفايزر " في مستشفى صيدا الحكومي .



* 1561 جرعة لقاح " استرازينيكا" في مستشفى حمود الجامعي .* 1050 جرعة لقاح " سبوتنيك V" المقدم من الرئيس سعد الحريري في المستشفى التركي التخصصي للطوارىء والحروق .واكد المجتمعون على ضرورة المتابعة بعملية التوعية حول أهمية الوقاية من وباء كورونا بموازاة استمرار عملية التلقيح وشمولها المزيد من القطاعات .كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الصحية والحياتية .